Gli Azzurri si preparano per la partita contro la Grecia, con un test amichevole in programma. L'allenatore ha descritto i giovani della squadra come risorsa importante, sottolineando che devono rappresentare la Nazionale con semplicità. La partita si svolgerà ad Heraklion, in Grecia, e rappresenta un'ulteriore occasione per completare la fase di preparazione.

"Sono ragazzi meravigliosi, devono rappresentare la Nazionale con semplicità" HERAKLION (GRECIA) - Una seconda amichevole per poter chiudere il cerchio. E ripartire scrivendo un nuovo capitolo. L'Italia sfiderà la Grecia a Creta, nell'ultimo test match di giugno: la nazionale guidata da Silvio Baldini cercherà di bissare il successo ottenuto in casa del Lussemburgo, in attesa di capire quale sarà il prossimo presidente della Figc e il nuovo commissario tecnico. "La mia aspettativa non è quella di vedere una squadra trasformata in tre giorni - ha dichiarato in conferenza il ct ad interim -, ma un gruppo che deve rimanere ordinato in campo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Azzurri pronti al test con la Grecia, Baldini "Giovani una risorsa"

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