Nella notte, alle 3.30, un'auto ha investito due ragazzi in bicicletta lungo la Strada Provinciale 62 'Cisa' a Brescello, nel Reggiano. Un giovane di 19 anni è deceduto sul luogo dell'incidente, mentre un altro di 18 anni è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. La dinamica dell'incidente è oggetto di indagine.

Incidente mortale nella notte, intorno alle 3.30 lungo la Strada Provinciale 62 'Cisa', a Brescello, nel Reggiano. A quanto appreso, all’altezza della concessionaria Auto Zatti, per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Nell’impatto uno dei due giovani, il 19enne Giovanni Zaccaria Abden originario e residente a Pontedera, nel Pisano, ha perso la vita. Nonostante i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il secondo giovane, un ragazzo di 18 anni anch’esso originario e residente a Pontedera, è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Parma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto investe due ragazzi in sella alle loro biciclette: morto 19enne nel Reggiano, grave un ragazzo di 18 anni

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Reggio Emilia, auto investe due ragazzi in sella alle loro biciclette: morto 19enne

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