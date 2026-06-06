Nella prima mattinata di oggi, intorno alle 5, le fiamme hanno avvolto un’auto parcheggiata e alcuni cassonetti dei rifiuti in via della Gronda, a Viareggio. Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non sono stati segnalati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Viareggio (Lucca), 6 giugno 2026 – Incendio intorno alle 5 a Viareggio: le fiamme hanno coinvolto un’auto in sosta e alcuni cassonetti dei rifiuti in via della Gronda. Sul posto è intervenuta un’autobotte dei vigili del fuoco di Viareggio. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse in quanto il veicolo era alimentato a gas metano. L'intervento delle squadre ha impedito la propagazione delle fiamme alle strutture limitrofe. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 8. Presente sul posto anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto e cassonetti in fiamme nella notte a Viareggio

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