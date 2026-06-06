L'Austria partecipa al Fantacampionato Mondiale con una rosa composta da titolari consolidati e alcune possibili sorprese. Il rigorista designato è tra i giocatori più affidabili, mentre tra i nuovi volti emergono alcuni talenti da monitorare. La formazione probabile include i giocatori più in forma, con un mix di esperienza e giovani promesse. Le scelte strategiche si concentrano su chi può garantire punti certi e su eventuali inserimenti a sorpresa per sorprendere gli avversari.

A ventotto anni dall'ultima partecipazione, l'Austria torna a giocare un campionato del Mondo. La squadra allenata da Rangnick ha infatti superato da prima il suo girone di qualificazione che comprendeva Bosnia, Romania, Cipro e San Marino. Un percorso in cui gli austriaci hanno ottenuto sei vittorie a fronte di un pareggio e una sconfitta. Inserita nel girone J al Mondiale nordamericano, la selezione austriaca dovrà vedersela con i campioni del mondo dell'Argentina, l'Algeria e la Giordania. L'Albiceleste parte naturalmente favorita in questo gruppo, ma i ragazzi di Rangnick possono dire la loro in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta, a maggior ragione se si considera che passano anche le otto migliori terze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Austria al Fantacampionato Mondiale: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giordania al Fantacampionato Mondiale: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendereLa Giordania ha annunciato la formazione per il Fantacampionato Mondiale, includendo i titolari e il rigorista.

Messico al Fantacampionato Mondiale: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendereDurante il Fantacampionato Mondiale, la formazione titolare prevede un portiere con esperienza e alcuni difensori che puntano su velocità e rapidità...

Temi più discussi: Fantamondiale 2026: i giocatori da prendere al Fantacalcio dei Mondiali; Fantamondiale 2026: cos'è, come funziona e dove giocare; Giordania al Fantacampionato Mondiale: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendere; Argentina al Fantacampionato Mondiale: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendere.

Austria al Fantacampionato Mondiale: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendereDai giocatori su cui puntare ai nuovi volti da tenere d'occhio e la probabile formazione: tutto quello che c'è da sapere sulla squadra di Rangnick in ottica fantacalcio ... gazzetta.it

Ecco come giocare al Fantacampionato Mondiale della Gazzetta dello Sport: tutte le novitàIl Mondiale 2026 è sempre più vicino e non può mancare anche un fanta dedicato. Ecco le novità e tutto quello che c'è da sapere sul Fantacampionato Mondiale della Gazzetta dello Sport. msn.com