Australia | subacqueo deceduto dopo l’attacco di uno squalo di 4,5 metri

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un subacqueo è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo di circa 4,5 metri. L’animale si è avvicinato molto all’uomo, che si trovava sott’acqua, e lo ha colpito ripetutamente. Sul posto sono intervenuti i paramedici, che hanno tentato di stabilizzare il subacqueo e di portarlo in salvo, ma senza successo. La scena si è svolta in acque aperte, con l’animale ancora nelle vicinanze.

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Come ha fatto il predatore ad avvicinarsi così tanto alla vittima? Quali manovre di soccorso hanno tentato i paramedici per salvarlo? Cosa ha stabilito il dipartimento delle industrie primarie dopo l'attacco? Quali restrizioni imporranno i ranger alle spiagge di Albany??? In Breve Vittima di 35 anni colpita sabato mattina verso le 11:30 presso Michaelmas Island. Squalo di circa 4,5 metri identificato come responsabile dell'aggressione nell'Australia occidentale. Soc . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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L'Australia sta affrontando una crisi dovuta agli attacchi di squali.

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