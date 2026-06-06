Australia | subacqueo deceduto dopo l’attacco di uno squalo di 4,5 metri

Notizia in breve

Un subacqueo è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo di circa 4,5 metri. L’animale si è avvicinato molto all’uomo, che si trovava sott’acqua, e lo ha colpito ripetutamente. Sul posto sono intervenuti i paramedici, che hanno tentato di stabilizzare il subacqueo e di portarlo in salvo, ma senza successo. La scena si è svolta in acque aperte, con l’animale ancora nelle vicinanze.