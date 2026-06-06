Australia | subacqueo deceduto dopo l’attacco di uno squalo di 4,5 metri
Un subacqueo è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo di circa 4,5 metri. L’animale si è avvicinato molto all’uomo, che si trovava sott’acqua, e lo ha colpito ripetutamente. Sul posto sono intervenuti i paramedici, che hanno tentato di stabilizzare il subacqueo e di portarlo in salvo, ma senza successo. La scena si è svolta in acque aperte, con l’animale ancora nelle vicinanze.
Come ha fatto il predatore ad avvicinarsi così tanto alla vittima? Quali manovre di soccorso hanno tentato i paramedici per salvarlo? Cosa ha stabilito il dipartimento delle industrie primarie dopo l'attacco? Quali restrizioni imporranno i ranger alle spiagge di Albany??? In Breve Vittima di 35 anni colpita sabato mattina verso le 11:30 presso Michaelmas Island. Squalo di circa 4,5 metri identificato come responsabile dell'aggressione nell'Australia occidentale. Soc . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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L'Australia sta affrontando una crisi dovuta agli attacchi di squali.
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