Attacchi oltre l’orizzonte e piattaforme fantasma | la nuova corsa agli abissi di Russia e Cina

Due nazioni stanno intensificando le operazioni sottomarine, con attacchi che si estendono oltre i confini noti e l’utilizzo di piattaforme sconosciute. Le attività militari sotto il mare sono aumentate, coinvolgendo sistemi di guerra elettronica e sottomarini non identificati. Le operazioni si concentrano su rotte strategiche e infrastrutture critiche, con un incremento degli episodi di intrusione e monitoraggio. Le azioni si svolgono in assenza di dichiarazioni ufficiali, ma sono state segnalate da fonti militari e di intelligence.

La guerra sottomarina sta vivendo una nuova fase di centralità negli equilibri militari internazionali. Dall’Artico all’Indo-Pacifico, le principali potenze navali stanno investendo in piattaforme sempre più sofisticate, capaci di combinare furtività, autonomia operativa e capacità di attacco a lungo raggio. In questo scenario s’inseriscono due sviluppi che stanno attirando l’attenzione delle comunità strategiche occidentali: il successo di un lancio condotto dal nuovo sottomarino nucleare russo Arkhangelsk nel Mare di Barents e l’apparizione di una misteriosa unità cinese caratterizzata da un design radicalmente innovativo. Due episodi distinti che riflettono l’ importanza della dimensione subacquea nella competizione tra grandi potenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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