Qualcuno si mostra coinvolto e presente all'inizio di una relazione, ma quando il rapporto si approfondisce, svanisce improvvisamente. Questa dinamica si verifica spesso in persone con attaccamento evitante, che tendono a distanziarsi quando il legame si fa più profondo. I sintomi includono silenzio, mancanza di risposta e distanze emotive. Non ci sono azioni specifiche per fermare questa fuga, solo comportamenti che evitano il confronto diretto.

Ci sono persone che sembrano presenti finché la relazione resta leggera, poi si allontanano proprio quando il legame diventa più importante. Rispondono meno, evitano i chiarimenti, si irrigidiscono davanti a una richiesta affettiva, trasformano ogni conversazione sul futuro in una pressione. Non sempre è mancanza di amore, non sempre queste persone appartengono alla famiglia allargata dei famigerati “malesseri”. A volte è attaccamento evitante, uno stile relazionale in cui la vicinanza emotiva viene desiderata, ma anche percepita come un rischio. L’attaccamento evitante in amore può presentarsi così: bisogno forte di indipendenza, difficoltà a parlare di emozioni, paura di sentirsi intrappolati, tendenza a minimizzare i conflitti o a sparire quando l’intimità aumenta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Attaccamento evitante in amore: sintomi, cause, esempi pratici e strategie per capire come comportarsi nelle relazioni senza inseguire chi si allontana.

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Attachment styles are not permanent!

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