ateneo obiettivo ricerca sono 79 posti di dottorato in 13 discipline diverse

L’Università di Siena ha aperto le iscrizioni per il 42° ciclo dei Dottorati di Ricerca per l’anno accademico 2026-2027, offrendo 79 posti distribuiti in 13 discipline diverse. La selezione riguarda candidati interessati a programmi di ricerca di livello avanzato. La procedura di ammissione è già in corso, con scadenze e requisiti specifici pubblicati dall’ateneo.

L’Università di Siena apre di nuovo le porte alla ricerca d’eccellenza avviando la selezione per il 42° ciclo dei Dottorati di Ricerca per l’anno accademico 2026-2027. Un’opportunità strategica rivolta a giovani talenti che intendono intraprendere un percorso di alta formazione: sono 79 i posti messi a concorso in questo primo bando per 13 diversi dottorati, che spaziano dalle scienze tecnologiche a quelle umanistiche, giuridiche e mediche. Sono pubblicati i bandi per i corsi: Apprendimento e innovazione nei contesti sociali (11 posti ad Arezzo); Social sciences and humanities (6 posti); Medicina molecolare (5 posti); Biotecnologie mediche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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