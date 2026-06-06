Assegno di incollocabilità dal 1° luglio scattano gli aumenti | i nuovi importi

Dal 1° luglio, l’assegno di incollocabilità aumenterà in base alla rivalutazione dell’indice dei prezzi al consumo. L’assegno, destinato ai lavoratori e alle lavoratrici invalidi per infortunio o malattia professionale, subirà un adeguamento annuale. Questo incremento si applica automaticamente ogni anno, in corrispondenza della data stabilita. I nuovi importi saranno quindi più alti rispetto a quelli precedenti, in linea con l’andamento dell’inflazione.

Dal 1° luglio scatta la rivalutazione dell’assegno di incollocabilità. Come ogni anno, l’assegno che viene erogato ai lavoratori e alle lavoratrici invalidi per infortunio o malattia professionale viene adeguato all’indice dei prezzi al consumo. Nel 2026 l’importo sale a 312,55 euro. Si attendono ora comunicazioni da parte dell’Inail per il recepimento delle novità: dalla data di pagamento, che se le tempistiche restano uguali a quelle dello scorso anno dovrebbe essere effettuato nel mese di agosto, fino alle modalità per ottenere le somme. Vediamo a chi spetta e come fare domanda. Assegno di incollocabilità in aumento dal 1° luglio. Come ogni anno, a luglio è previsto l’ aumento dell’assegno di incollocabilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Temi più discussi: Assegno di incollocabilità: importo aggiornato al 2026; Assegno incollocabilità a 312,55 euro dal 1° luglio 2026; Assegno di incollocabilità in aumento per il 2026; Aumenta l’assegno di incollocabilità per il 2026.

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