Un uomo di 41 anni, originario dell’Albania, è stato arrestato a Cerignola, in Puglia, a pochi passi dalla sua casa. Era sospettato di pedinare i portavalori in vista di un possibile assalto sull’A1. La polizia della Mobile lo ha fermato durante un controllo, confermando così il suo coinvolgimento nel tentativo di assalto sventato. È il 17esimo complice identificato in questa operazione.

Il suo nome è Edmond Xhahysa, è originario dell’Albania e ha 41 anni. I poliziotti della Mobile lo hanno catturato a pochi passi dalla sua abitazione, a Cerignola (Puglia). Il giorno del blitz nel covo di Vignola era riuscito a fuggire ma ora, al pari dei complici, è finito in carcere. E’ lui, secondo gli agenti della squadra Mobile il 17esimo componente della banda criminale che, lo scorso 18 marzo, era in procinto di mettere a ferro e fuoco l’A1 dopo aver organizzato un pericoloso e probabilmente sanguinario assalto ad un blindato. Stava, appunto, perchè grazie ad un’operazione della polizia di Stato il colpo è stato sventato con un’azione fulminea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assalto sventato sull’A1. Preso il 17esimo complice, pedinava i portavalori

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