Asili nido comunali interrogazione di Sinistra Italiana sulla gestione
Un'interrogazione di Sinistra Italiana mette in discussione la gestione degli asili nido comunali. La questione riguarda l'organizzazione, i finanziamenti e la qualità dei servizi offerti. La richiesta si concentra sulla trasparenza delle risorse e sull’efficienza delle strutture. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento. La questione è stata sollevata in consiglio comunale, senza ulteriori dettagli pubblici.
"Gli asili nido comunali sono un pilastro fondamentale del welfare locale in quanto supportano la genitorialità e lo sviluppo psico-motorio dei più piccoli, contrastando al contempo le disuguaglianze sociali ed economiche. In città sono in corso di realizzazione tre asili nido comunali. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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