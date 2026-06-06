Asics lancia le Gel-Nimbus 28 | il design unico per Battocletti

Notizia in breve

Asics presenta le scarpe Gel-Nimbus 28, caratterizzate da un design dedicato a una runner italiana. Il modello incorpora elementi che rappresentano l’adattabilità, simboleggiata da un animale scelto appositamente. Nel design sono presenti dettagli che celebrano i genitori della atleta, rendendo il modello personale e simbolico. La scarpa combina funzionalità e un’estetica unica, con un richiamo visivo ai valori di resilienza e famiglia.