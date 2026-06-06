Ascolti tv | vince Italia Loves Unesco cala L’Erede

Gliascolti tvdel 5 giugno assegnano la vittoria aItalia Loves Unesco, la cerimonia in diretta dall’Arena di Verona, mentreL’Eredeha subito un brutto calo. La sfida traQuarto GradoeMilo Infanteè stata vinta da Rete 4. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Temi più discussi: 'Campioni del mondo - Italia Loves Unesco', lo show Milly Carlucci tra opera, cucina e musica napoletana: anticipazioni, chi canta e scaletta; Campioni del mondo - Italia loves Unesco, pagelle: Serena Rossi fuoriclasse (10), Sal Da Vinci fuoco puro (9). Ma un grande assente spegne la serata (5); Stasera in tv: Gianluigi Nuzzi indaga a Quarto Grado e debutta L’Erede su Canale 5; Gigi D'Alessio - Una notte a Napoli: chi canta, ospiti, scaletta ufficiale e l'urlo del 'Maradona'.

#Rai1 vince la serata con #CampioniDelMondo-Italia loves Unesco con Milly Carlucci, 1.881 14,90%. Cala la serie turca #LErede, 1.618 13,20%. #Ascoltitv x.com

Ascolti tv ieri 5 giugno: vince Italia Love Unesco (14.9%), chiude in linea Ore 14 Sera (7%), scende L’Erede (13.2%)Gli ascolti tv di ieri, venerdì 5 giugno. Su Rai1 è andato in onda l'evento Campioni del mondo - Italia Loves Unesco, mentre su Canale 5 la soap turca ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (venerdì 5 giugno): Italia loves Unesco vince con il botto, L'Erede su Canale 5 calaRai 1 batte gli ascolti con la messa in onda di Campioni del mondo - Italia loves Unesco. L'erede raggiunge il 13.2% di share. libero.it