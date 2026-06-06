Ascolti tv ieri venerdì 5 giugno 2026 dallo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna a Campioni del mondo contro Ore 14 Sera

In prima serata su Rai 2 è andata in onda l'ultima puntata di Ore 14 Sera condotto da Milo Infante, ecco tutti i dati Auditel e chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv Chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv ieri, venerdì 5 giugno 2026? Nell'Access Prime Time i protagonisti sono stati S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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