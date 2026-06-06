Niente calcoli. La finale di domani tra Ascoli e Union Brescia sarà un incontro da giocare al massimo delle proprie possibilità senza gestire nulla, ma dando tutto come se non ci fosse un domani. Anche dall’Inghilterra ci sarà chi resterà col fiato sospeso sperando di esultare al triplice fischio finale. "Sarà una finale e il Brescia verrà sicuramente a dare tutto – sostiene l’ascolano doc Simone Stipa da Newcastle –, entrambe cercheranno di andare in B. Loro stanno messi molto bene in campo, sono una squadra fisica. Sto percependo la troppa euforia di noi tifosi. Sembra che sia fatta, ma in realtà ci sono da giocare 90’. Dobbiamo cercare di concentrarci e dare il tutto per tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, brividi da finale. Domani la partitissima: "Non bisogna fare calcoli, l’ansia cresce sempre più"

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