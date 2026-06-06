Ascari tra gli insulti | 3000 attacchi d’odio dopo la protesta

Notizia in breve

Dopo una protesta, sono stati registrati circa 3.000 attacchi d’odio contro una politica. La stessa ha deciso di non cancellare gli insulti, nonostante le minacce. La critica politica si è trasformata in commenti offensivi e minacce di morte, che sono stati diffusi sui social media e altri canali online. La situazione ha generato un aumento di commenti aggressivi e insulti pubblici.