Ascari tra gli insulti | 3000 attacchi d’odio dopo la protesta
Dopo una protesta, sono stati registrati circa 3.000 attacchi d’odio contro una politica. La stessa ha deciso di non cancellare gli insulti, nonostante le minacce. La critica politica si è trasformata in commenti offensivi e minacce di morte, che sono stati diffusi sui social media e altri canali online. La situazione ha generato un aumento di commenti aggressivi e insulti pubblici.
? Punti chiave? In Breve Oltremila commenti d’odio contro Stefania Ascari dopo la manifestazione di Modena. La deputata Stefania Ascari è stata bersaglio di una violenta ondata di insulti digitali dopo la partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Consulta Popolare il 2 giugno scorso a Modena. Il video dell’iniziativa, intitolata Modena ripudia guerra, riarmo e genocidio, ha innescato una reazione di disprezzo senza precedenti sul profilo Facebook dell’onorevole cinque stelle. Le offese colpiscono la persona con una ferocia che va oltre la critica politica, toccando l’aspetto fisico e la dignità personale. I messaggi pubblicati sotto dell’onorevole sono stati migliaia e carichi di misoginia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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