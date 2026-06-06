Il portiere Maignan sta considerando di lasciare il club, anche se ha appena firmato un nuovo contratto fino al 2030. La decisione personale dell’atleta mette in discussione il suo futuro con la squadra. La società si trova ora a dover agire rapidamente per trovare eventuali soluzioni o sostituti. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulla volontà del calciatore di partire o restare.

Futuro in dubbio per Mike Maignan al Milan nonostante il recente rinnovo del contratto fino al giugno del 2030. Possibile addio di Maignan al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Il portiere francese è rimasto deluso dall’addio di Massimiliano Allegri e, conseguentemente, del preparatore dei portieri Filippi con il quale aveva stretto un ottimo rapporto. La mancata qualificazione alla Champions League, poi, è una motivazione in più per l’estremo difensore di guardarsi attorno per valutare l’addio alla squadra rossonera. Le squadre interessate non mancano con il giocatore che è in attesa di capire quale sarà il prossimo allenatore della squadra e il progetto tecnico da mettere in piedi. Qualora il Milan continuasse a tentennare, secondo quanto affermato da Milannews. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Arrivano conferme, Maignan valuta l’addio: il Milan deve fare in fretta

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