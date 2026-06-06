Arriva Discornetto primo soft club estivo Dj set dalle 9 brioche e sport in riva al mare

Il primo soft club estivo aprirà in una località balneare lungo la costa adriatica. Le serate prevedono dj set a partire dalle 9 del mattino, accompagnati da brioche e cappuccino sulla spiaggia. Questo nuovo format di intrattenimento, che combina musica e socializzazione mattutina, si sta diffondendo in tutta Italia. La località scelta si distingue per aver adottato questa tendenza, diventando così un punto di riferimento per il fenomeno del soft clubbing.

Riviera pioniera di stili e tendenze. Se il soft clubbing, ovvero la nuova moda di ascoltare deejay set la mattina, socializzando tra brioche e cappuccino, sta letteralmente spopolando in tutta Italia, è a Rimini che nascerà il primo soft club in riva al mare. Si chiama Discornetto, e il primo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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