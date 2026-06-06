Sono iniziati i lavori di riqualificazione delle aree giochi nel comune. Gli interventi prevedono la manutenzione e la sostituzione delle attrezzature per migliorare sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi dedicati ai bambini. Le attività coinvolgono diverse zone della città e mirano a rendere le aree ludiche più sicure e più facili da raggiungere per tutti. I lavori sono in corso e si concluderanno nelle prossime settimane.

Sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi dedicati ai più piccoli: l’amministrazione comunale di Sarzana prosegue il percorso di riqualificazione delle aree gioco con nuovi interventi di manutenzione e sostituzione delle attrezzature ludiche. E’ stata affidata alla società P.M. Modifiche Srl la completa riqualificazione dell’area giochi di piazza Vittorio Veneto. L’intervento prevede la sostituzione delle attrezzature con un nuovo complesso ludico, costituito da una struttura con 4 torri in alluminio dotate di copertura, scivoli, scala e parete climbing, oltre a un’altalena mista con struttura in alluminio e trave metallica, un bilico a due posti, un gioco a molla, una panchina e una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata, in grado di garantire elevati standard di sicurezza e accessibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aree giochi più sicure e accessibili. Partono i lavori di riqualificazione

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