Ardea laboratori estivi gratuiti a luglio e agosto | chi può partecipare e come iscriversi

Il Comune di Ardea organizza laboratori estivi gratuiti a luglio e agosto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni residenti nel territorio. Questa iniziativa, alla seconda edizione consecutiva, comprende attività educative e ricreative. Le modalità di iscrizione e i criteri di partecipazione non sono ancora stati specificati.

Ardea, 6 giugno 2026 – Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, il Comune di Ardea intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività educative e ricreative rivolte a minori dai 6 ai 14 anni, residenti nel territorio comunale. L’iniziativa riguarda il periodo luglio-agosto 2026 e prevede anche una percentuale di posti riservata ai bambini con disabilità, con l’obiettivo di garantire inclusione e pari opportunità durante la sospensione estiva delle attività scolastiche. Laboratori estivi ad Ardea: a chi sono rivolti. I laboratori estivi gratuiti sono rivolti ai minori residenti ad Ardea nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 14 anni. Il progetto nasce per dare una risposta concreta alle esigenze di socializzazione e di impiego del tempo libero dei bambini e dei ragazzi del territorio, offrendo al tempo stesso un sostegno alle famiglie durante i mesi estivi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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