Le ricerche all’Archivio di Stato di Cesena si concentrano spesso sulle radici familiari, con molte persone che cercano informazioni sulle proprie origini. L’archivio contiene circa due chilometri e mezzo di documenti, accessibili a chi ha competenze specifiche per navigarli. La quantità di materiale rende complesso il lavoro di consultazione, richiedendo tempo e conoscenze tecniche. La gestione di questi archivi rappresenta un patrimonio storico importante, ma l’accesso diretto può risultare difficile per i non esperti.

Dove la memoria si perde la carta canta. Ma non è sempre una melodia orecchiabile, poiché ficcare il naso nell’ Archivio di Stato di Cesena, due chilometri e mezzo lineari di documenti, è un esercizio da esperti. Ciò non toglie che i cavatori di lontane radici familiari, e dunque non i ricercatori patentati, compongano il 70 per cento dei 300 utenti annuali dell’archivio cesenate che si affaccia tutt’altro che sonnacchioso e polveroso nel Chiostro di San Francesco. Cercare l’identità dei propri antenati è un esercizio emozionante e siccome fervono verità e realtà sommerse tra le innumerevoli "storie della Storia", ben si comprende perché le fila di chi va all’Archivio Storico per scoprire i progenitori lontani siano sempre costanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Archivio di Stato. Le radici familiari in testa alle ricerche

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