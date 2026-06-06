Arcevia | torna la fiera di San Medardo tra storia e botteghe
A Arcevia si svolge la tradizionale fiera di San Medardo, con esposizioni di prodotti artigianali e storico-artistici. Durante l’evento, è possibile visitare la Collegiata, dove sono conservate opere di Luca Signorelli. La fiera include anche approfondimenti sulla storia locale, con riferimenti a Pipino il Breve e Carlo Magno e il loro ruolo nel passato della città. La manifestazione si svolge nel centro storico, coinvolgendo le botteghe e i visitatori in un percorso tra tradizione e cultura.
Quali tesori artistici di Luca Signorelli si possono scoprire nella Collegiata? Come hanno influenzato Pipino il Breve e Carlo Magno il destino di Arcevia? Cosa rende l'acquisto nelle botteghe locali diverso dalle grandi città? Perché la figura di San Medardo è così importante per il borgo??? In Breve Pipino il Breve donò la città alla Chiesa nel 754 d.C. Carlo Magno consegnò al borgo una reliquia del Santo Vescovo La Collegiata ospita opere di Luca Signorelli e della famig . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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