Arcevia | torna la fiera di San Medardo tra storia e botteghe

Notizia in breve

A Arcevia si svolge la tradizionale fiera di San Medardo, con esposizioni di prodotti artigianali e storico-artistici. Durante l’evento, è possibile visitare la Collegiata, dove sono conservate opere di Luca Signorelli. La fiera include anche approfondimenti sulla storia locale, con riferimenti a Pipino il Breve e Carlo Magno e il loro ruolo nel passato della città. La manifestazione si svolge nel centro storico, coinvolgendo le botteghe e i visitatori in un percorso tra tradizione e cultura.