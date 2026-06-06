applichiamo il modello whirlpool beko

Il modello Whirlpool-Beko da applicare al caso Electrolux per fronteggiare il pericolo della riduzione del personale e della chiusura degli stabilimenti. Lo ha proposto Giacomo Iametti, consigliere provinciale di Varese che ha ricordato la vertenza di Cassinetta di Biandronno (Va) con il passaggio di proprietà da Whirlpool (Usa) a Beko (Turchia). "È indispensabile una risposta corale, compatta e coordinata. Beko a Biandronno pensava di chiudere una fabbrica dalla sera alla mattina ma ha trovato una resistenza che non si aspettava". Il riferimento è alla fabbrica nel Varesotto per la quale si è aperta una complessa trattativa focalizzata sulla salvaguardia delle linee produttive dei prodotti da incasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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