Sei mesi dopo la scomparsa della sua compagna, Anthony Head è deceduto. La causa della morte non è stata resa nota, ma si conosce che l’attore, noto per il ruolo in Buffy l’ammazzavampiri, aveva affrontato una malattia. La notizia ha colpito i fan, che ricordano la sua carriera e il legame con la partner scomparsa. La famiglia non ha diffuso dettagli ulteriori sulle circostanze del decesso.

Arriva inaspettato l’addio a Anthony Head, attore poliedrico e volto di uno dei personaggi più amati di Buffy l’ammazzavampiri. L’uomo è morto ad appena 72 anni. L’annuncio è stato dato dalle figlie, piegate dal dolore, che ne hanno ricordato il grandioso esempio. Le cause della morte sono tristi quanto note e sono state rivelate pubblicamente. Head aveva una compagna, Sarah Fisher, morta a dicembre 2025, appena sei mesi prima di lui. Le cause della morte di Anthony Head. “È morto serenamente a causa di complicazioni dovute a una polmonite, circondato dalla sua famiglia”. Così scrivono le figlie di Anthony Head annunciando al mondo la perdita del padre e riferendone anche le cause della morte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anthony Head, le cause della morte e la malattia sei mesi dopo l’addio all’amata compagna

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