Anthony Head le cause della morte e la malattia sei mesi dopo l’addio all’amata compagna

Da dilei.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sei mesi dopo la scomparsa della sua compagna, Anthony Head è deceduto. La causa della morte non è stata resa nota, ma si conosce che l’attore, noto per il ruolo in Buffy l’ammazzavampiri, aveva affrontato una malattia. La notizia ha colpito i fan, che ricordano la sua carriera e il legame con la partner scomparsa. La famiglia non ha diffuso dettagli ulteriori sulle circostanze del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arriva inaspettato l’addio a Anthony Head, attore poliedrico e volto di uno dei personaggi più amati di Buffy l’ammazzavampiri. L’uomo è morto ad appena 72 anni. L’annuncio è stato dato dalle figlie, piegate dal dolore, che ne hanno ricordato il grandioso esempio. Le cause della morte sono tristi quanto note e sono state rivelate pubblicamente. Head aveva una compagna, Sarah Fisher, morta a dicembre 2025, appena sei mesi prima di lui. Le cause della morte di Anthony Head. “È morto serenamente a causa di complicazioni dovute a una polmonite, circondato dalla sua famiglia”. Così scrivono le figlie di Anthony Head annunciando al mondo la perdita del padre e riferendone anche le cause della morte. 🔗 Leggi su Dilei.it

anthony head le cause della morte e la malattia sei mesi dopo l8217addio all8217amata compagna
© Dilei.it - Anthony Head, le cause della morte e la malattia sei mesi dopo l’addio all’amata compagna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

10 Famous People Who Died in the last few days

Video 10 Famous People Who Died in the last few days

Notizie e thread social correlati

Addio a Anthony Stewart Head, indimenticabile Giles di Buffy l'ammazzavampiriAnthony Head, noto per aver interpretato Giles in Buffy l'ammazzavampiri, è morto a 72 anni.

Addio ad Anthony Head, il Giles di Buffy ci lascia a 72 anniL’attore britannico Anthony Head, noto per aver interpretato Giles nella serie Buffy l’ammazzavampiri, è deceduto all’età di 72 anni.

Temi più discussi: È morto l'attore inglese Anthony Head, che aveva recitato in Buffy l'ammazzavampiri e Ted Lasso: aveva 72 anni; Addio ad Anthony Head, morto l'attore di Buffy e Ted Lasso. Aveva 72 anni; Anthony Stewart Head, morto l'attore di Buffy e Ted Lasso: la causa della morte e il dolore della famiglia; È morto Anthony Head, il Giles di ‘Buffy l’ammazzavampiri’.

anthony head anthony head le causeAnthony Head, le cause della morte e la malattia sei mesi dopo l’addio all’amata compagnaLe cause che hanno portato alla morte di Anthony Head ad appena 72 anni: l’addio all’attore di Buffy e Ted Lasso ... dilei.it

anthony head anthony head le causeAnthony Stewart Head, morto l'attore di Buffy e Ted Lasso: la causa della morte e il dolore della famigliaÈ morto l'attore di Buffy, conosciuto anche per i suoi ruoli in serie tv come Ted Lasso e Merlin: cosa è successo e il dolore delle figlie ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web