Annullata la decadenza del permesso di costruire per una masseria | il silenzio-assenso è valido
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha annullato la decadenza del permesso di costruire di una masseria. La sentenza, pubblicata il 4 giugno 2026, ha stabilito che il silenzio-assenso rimane valido. La decisione riguarda i proprietari dell’edificio, che avevano presentato ricorso contro la revoca del permesso. La pronuncia si basa sulla validità del procedimento amministrativo e sulla mancanza di motivi per revocare l’autorizzazione.
LECCE – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione di Lecce (presidente Nino Dello Preite, referendario ed estensore Paolo Fusaro, referendario Tommaso Sbolgi), con la sentenza numero 8542026 pubblicata il 4 giugno 2026, si è pronunciato a favore dei proprietari di un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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