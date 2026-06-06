Annullata la decadenza del permesso di costruire per una masseria | il silenzio-assenso è valido

Notizia in breve

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha annullato la decadenza del permesso di costruire di una masseria. La sentenza, pubblicata il 4 giugno 2026, ha stabilito che il silenzio-assenso rimane valido. La decisione riguarda i proprietari dell’edificio, che avevano presentato ricorso contro la revoca del permesso. La pronuncia si basa sulla validità del procedimento amministrativo e sulla mancanza di motivi per revocare l’autorizzazione.