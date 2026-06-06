Il concerto di apertura della tredicesima edizione di Anniversario in Concerto si è tenuto nel teatro locale, con un'esibizione di musica dal vivo. La serata ha visto la partecipazione di artisti e musicisti, con un pubblico presente in sala. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha organizzato l'evento, che si svolge annualmente per celebrare l'anniversario della propria attività.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca inaugura la XIII edizione di Anniversario in Concerto, il doppio appuntamento musicale che celebra la riapertura del Complesso Conventuale di San Francesco dopo il suo restauro, con l’esibizione di “ Iosonouncane “, in programma venerdì 12 giugno alle ore 21 all’Auditorium San Francesco. L’evento è realizzato in collaborazione con il WØM Fest, il festival dedicato alla scena musicale contemporanea e indipendente che quest’anno celebra la sua decima edizione. Come tradizione, ormai da quattro anni, il concerto, denominato anche Young, è la proposta con cui si vuol ‘regalare’ alla città e al territorio un evento in grado di incontrare le preferenze di un pubblico giovane e attento alle ultime tendenze musicali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anniversario in concerto. Inaugura “Iosonouncane“

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