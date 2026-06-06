Animali liberi | le associazioni protesteranno davanti al circo

Animali liberi, non in gabbia. Domani pomeriggio diverse associazioni animaliste scenderanno in strada per un presidio che si terrà nel parcheggio dello stadio del Conero contro il circo Imperiale Royal. L’appuntamento è alle 16.30 e resteranno fino alle 19.30. A organizzare la manifestazione sono Anta, Balzoo, Enpa, Lav, Leidaa e Wwf, tutte associazioni della Consulta animalista. Il messaggio è categorico: "La vita degli animali non è un gioco. I circhi che li usano vendono una cultura superata, fatta di lucro sulla loro pelle. Per loro l’addestramento forzato e la prigionia non sono spettacolo è sofferenza". Il sit in arriva nonostante l’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio abbia garantito la regolarità dei documenti del circo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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