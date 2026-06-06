I giovani imprenditori di Confindustria si sono riuniti a Rapallo, evidenziando che la situazione economica del Paese è critica. Durante l'incontro, si è chiesto un taglio dell'Irpef per le persone sotto i 35 anni, ritenuto necessario per sostenere la fascia di età più giovane. La discussione si è concentrata sulla necessità di interventi fiscali mirati per favorire l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.

La situazione del Paese, in particolare dal punto di vista economico, sotto la lente dei giovani imprenditori di Confindustria riuniti a Rapallo, in provincia di Genova. E arriva una proposta “forte”: un’Irpef decrescente per gli under 35. È quella che lancia la presidente dei Giovani di Confindustria Maria Anghileri dalla 55esima edizione del convegno di Rapallo, dal titolo ‘People – La nostra promessa di futuro’. Una “promessa” che per Anghileri ha un vulnus, perché “dentro di noi, c’è una promessa di futuro. Una parte di questa promessa, in Italia, si è incrinata. Non tutta, non per tutti, ma si è incrinata – sottolinea la presidente – proprio dove dovrebbe esserci più futuro, per i giovani e per le imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Anghileri (Giovani Confindustria): “Il Paese non va, serve taglio Irpef per under 35”

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