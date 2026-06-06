Anghileri Giovani Confindustria | Il Paese non va serve taglio Irpef per under 35

Da lapresse.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I giovani imprenditori di Confindustria si sono riuniti a Rapallo, evidenziando che la situazione economica del Paese è critica. Durante l'incontro, si è chiesto un taglio dell'Irpef per le persone sotto i 35 anni, ritenuto necessario per sostenere la fascia di età più giovane. La discussione si è concentrata sulla necessità di interventi fiscali mirati per favorire l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La situazione del Paese, in particolare dal punto di vista economico, sotto la lente dei giovani imprenditori di Confindustria riuniti a Rapallo, in provincia di Genova. E arriva una proposta “forte”: un’Irpef decrescente per gli under 35. È quella che lancia la presidente dei Giovani di Confindustria Maria Anghileri dalla 55esima edizione del convegno di Rapallo, dal titolo ‘People – La nostra promessa di futuro’. Una “promessa” che per Anghileri ha un vulnus, perché “dentro di noi, c’è una promessa di futuro. Una parte di questa promessa, in Italia, si è incrinata. Non tutta, non per tutti, ma si è incrinata – sottolinea la presidente – proprio dove dovrebbe esserci più futuro, per i giovani e per le imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

anghileri giovani confindustria il paese non va serve taglio irpef per under 35
© Lapresse.it - Anghileri (Giovani Confindustria): “Il Paese non va, serve taglio Irpef per under 35”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fuga dei cervelli: Anghileri chiede meno Irpef per 5 anni ai giovaniUn politico ha proposto di ridurre l’Irpef per i giovani per cinque anni, con l’obiettivo di frenare l’esodo dei cervelli italiani.

Leggi anche: Maria Anghileri (Confindustria): «In 5 anni sono fuggiti all’estero 190mila giovani» – Il video

Temi più discussi: Anghileri (Giovani Imprenditori): esentare dall’Irpef gli under 35; Giovani di Confindustria alla politica: 'Il Paese non va, ora riforme'; Anghileri (Confindustria): Basta privilegiare il passato, più risorse ai giovani e la leader dei giovani industriali sfida la politica; Anghileri (Confindustria giovani): Siamo arrabbiati e bloccati, mille euro al mese in più agli under 35.

giovani confindustria anghileri giovani confindustria ilI Giovani di Confindustria: 'Stop Irpef under 35, 1000 euro in più al mese il primo anno'(ANSA) - RAPALLO, 05 GIU - Che imprese e lavoratori siano una miniera da cui estrarre l'80% del gettito fiscale è ingiustificabile, come lo sono i salari bassi per i giovani (Lo Stato, per primo, ... corrieredellosport.it

giovani confindustria anghileri giovani confindustria ilGiovani imprenditori, Renzi: Fatevi sentire, il governo non è all’altezza. Schlein: Disponibili a ragionare sulle proposte di ConfindustriaLa presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Anghileri in apertura dell’incontro: Mille euro in più al mese nel primo anno di lavoro per gli under ... ilsecoloxix.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web