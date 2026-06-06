di Luca Fioretti Il Como di Cesc Fabregas sogna in grande per la Champions League, ma la Juventus spara alto per Cambiaso. I dettagli. Il mercato in uscita della Vecchia Signora si arricchisce di uno scenario a dir poco sorprendente e denso di intrecci sportivi. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, il Como ha effettuato un primo sondaggio ufficiale per Andrea Cambiaso. Tra tutte le squadre italiane che in queste settimane hanno mostrato un concreto interesse per il laterale bianconero, la formazione allenata da Cesc Fabregas risulta essere nettamente quella più decisa a tentare l’affondo per assicurarsi le sue prestazioni. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Nonostante il forte entusiasmo della piazza lariana, la trattativa ha subito una prevedibile frenata già nelle sue fasi embrionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Juventusnews24.com - Anche il Como su Cambiaso: primo sondaggio per il jolly della Juve, cosa serve per la cessione in estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cambiaso lascia la Juve in estate? I bianconeri non chiudono la porta alla cessione: dal prezzo al possibile scambio con Frattesi – VIDEOLa Juventus valuta la cessione di Cambiaso in vista della prossima finestra di mercato estiva.

Milan forte su Cambiaso, la posizione della Juve: cosa sta succedendoSul fronte della Juventus, ci sono aggiornamenti rilevanti riguardo al futuro di un laterale della squadra e della Nazionale italiana.

Temi più discussi: Lo vuole il Como, ci pensa l’Inter: Cambiaso può finanziare il mercato Juve; Cambiaso, Leao, Saelemakers, Provedel e Gudmundsson: le 5 trattative che vi siete persi oggi (04/06); Como, per la fascia sinistra piace Cambiaso: sondaggio con la Juventus; Juve, spunta il Chelsea per Cambiaso: l'intreccio con Cucurella e la possibile offerta.

Secondo @DiMarzio, il #Como ha effettuato i primi sondaggi per #Cambiaso della #Juventus. La valutazione dei bianconeri è ritenuta alta. Su di lui c'è anche il #Barcellona. x.com

Juventus, ora l'obiettivo è il doppio colpo Kolo Muani-Sorloth. Asta per Cambiaso, si inserisce anche il Barcellona. Tre club stranieri su Openda. Italiano al Besiktas, che ...L'addio di Vlahovic ha subito accelerato le manovre in casa Juventus. Il club bianconero infatti è ripartito forte a caccia di una punta centrale. È abbastanza scontato pensare che alla fine gli attac ... tuttomercatoweb.com

Sky Sport | Juventus, Como su Cambiaso e nuovi contatti per Brahim Diaz!Cambiaso al Como – Il Como ha messo nel mirino Andrea Cambiaso in vista della prossima stagione. Secondo Sky Sport, la squadra guidata da Cesc Fabregas è quella che, tra i club interessati al terzino ... fantamaster.it