Una nuova linea di prodotti travel per bambini è stata lanciata da Baulificio Italiano e Trudi. La collezione include valigie e accessori pensati per i più piccoli, con design colorati e pratici. La collaborazione mira a offrire soluzioni di viaggio pensate per i bambini, combinando funzionalità e stile. I prodotti sono disponibili da subito nei punti vendita e online. La linea si rivolge a genitori che cercano accessori pratici e divertenti per i loro figli.

Una dolcissima collab tra Baulificio Italiano e Trudi, che lancia la nuova linea travel dedicata ai bambini. Si chiama Sweet Pal ed è realizzata in collaborazione con l’iconico brand di peluche made in Italy. La nuova collezione Sweet Pal è disponibile sia sul sito che nei negozi Baulificio Italiano e presso rivenditori autorizzati. Baulificio Italiano e Trudi lanciano Sweet Pal, la nuova linea kids. La linea Sweet Pal è composta da 4 modelli. È disponibile infatti sia il trolley che il trolley mini, ed entrambi sono progettati per avere la massima maneggevolezza. Non manca la valigia cavalcabile dedicata ai bambini dai 3 anni in su, che grazie al design diventa un comodo sedile per i più piccoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anche i bambini viaggiano cool: Baulificio Italiano e Trudi lanciano una collab

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