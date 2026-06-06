Analfabeti digitali a 15 anni cosa non ha funzionato nella scuola | i ragazzi usano il cellulare sanno postare ma non riconoscono una fake news

A 15 anni, molti ragazzi sono esperti nell’uso quotidiano dello smartphone, condividendo video e rispondendo ai messaggi mentre guardano contenuti in streaming. Tuttavia, molti di loro non riescono a riconoscere una fake news. Nonostante la familiarità con le piattaforme digitali, manca la capacità di distinguere le informazioni false da quelle vere. Questa discrepanza evidenzia una difficoltà nel sviluppare competenze critiche legate all’uso consapevole della rete.

Ci sono quindicenni che aprono uno smartphone e ci si tuffano dentro come pesci nell’acqua. Girano video, postano storie, rispondono ai messaggi mentre guardano una serie e tengono d’occhio le notifiche. Le dita corrono sullo schermo a una velocità che un adulto medio si sogna. Poi gli chiedi perché quel contenuto compare prima di un altro, come funziona il che stanno scorrendo, dove finiscono le foto che hanno appena caricato. E la mano rallenta, lo sguardo si appanna. Il Rapporto Eurispes ha provato a misurare esattamente questo scarto. Il verdetto è scomodo: la scuola italiana ha alfabetizzato all’uso dei dispositivi, non alla comprensione della macchina che li anima. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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