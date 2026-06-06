Un aggiornamento: dalla Salda vince e Leka viene espulso. La scena si svolge durante un discorso in stile storico, con un oratore che si rivolge a amici, concittadini e romani, ricordando la morte di una figura centrale. La frase “Amici, concittadini, romani... Dalla Salda vince, Leka fuori” indica un risultato positivo per la prima e l’esclusione del secondo. Non sono stati forniti dettagli su eventi specifici o contestualizzazioni più ampie.

Siamo all’orazione di Marco Antonio per la morte di Giulio Cesare: "Amici, concittadini, romani, non sono qui.". Dopo giorni di silenzio il consiglio d’amministrazione della Vuelle è uscito allo scoperto con dentro qualcuno che, o non sa leggere, oppure legge male o legge quello che gli piace leggere. Comunque: nell’ordine c’erano Tommaso Bertini, Oriano Valentini, Roberto Rovere, Andrea Valli, Franco Arceci e Alessandro Dalla Salda. Facce tirate, bicchier d’acqua nelle mani, occhi sul tavolo e qualche altro si aggiustava la cravatta. Aria tesa perché pensavano di avere davanti una specie di plotone d’esecuzione: i giornalisti. Ma così non è stato, perché il clima si è subito rasserenato. Nessun fucile puntato davanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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