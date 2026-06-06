Due film italiani, Amarcord e Matrimonio all'italiana, sono stati pubblicati in versione 4K UHD per la prima volta. La collana CG 4K ICONS ha reso disponibili le pellicole restaurate, offrendo una qualità video superiore rispetto alle precedenti. La nuova versione consente di apprezzare i film con dettagli più nitidi e colori più vivaci rispetto alle edizioni precedenti. La distribuzione di questi titoli in alta definizione segna il debutto di queste pellicole in formato 4K.

Grazie alla collana CG 4K ICONS due capolavori del cinema italiano approdano per la prima volta in 4K, con una qualità video che permette di vederli come mai era stato possibile prima. Fino a qualche anno fa, sarebbe stato solamente un sogno poter rivedere i grandi classici del cinema italiano nello splendore del 4K UHD. Adesso quel sogno è diventato realtà e la collana CG 4K ICONS di CG Entertainment dà sicuramente una robusta mani in questo senso, grazie a due uscite di film che hanno fatto la storia del nostro cinema: Amarcord di Federico Fellini e Matrimonio all'Italiana di Vittorio De Sica, che per la prima volta approdano nel mondo del 4K. Per capire il valore dei film, non bastano i riconoscimenti, che comunque sono davvero di notevole portata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amarcord e Matrimonio all'italiana: i capolavori di Fellini e De Sica nello splendore del 4K UHD

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