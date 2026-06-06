Alta Val Tidone al via due centri estivi
Due centri estivi sono stati avviati nell’Alta Val Tidone, offrendo ai giovani l’opportunità di partecipare a attività di gioco, sport e svago. Le strutture sono state aperte subito dopo la fine dell’anno scolastico, con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi nelle settimane di pausa. Le iniziative sono dedicate ai bambini e ai ragazzi della zona, con programmi pensati per intrattenere e stimolare durante l’estate.
Concluso l’anno scolastico è tempo di centri estivi. Per i giovani di Alta Val Tidone si aprono due opportunità per vivere la bella stagione tra giochi, sport e divertimento. Due iniziative a cui il Comune di Alta Val Tidone ha deciso di offrire il supporto logistico con trasporto gratuito per i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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ATTENZIONE! Domani, 5 giugno, nel primo pomeriggio è previsto il passaggio del Giro d'Italia Women anche sul territorio comunale di Borgonovo. Viabilità interrotta sulla SP11 di Mottaziana e SS412 in direzione Alta Val Tidone indicativamente dalle ore 14 a facebook