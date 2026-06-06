Alta Val Tidone al via due centri estivi

Notizia in breve

Due centri estivi sono stati avviati nell’Alta Val Tidone, offrendo ai giovani l’opportunità di partecipare a attività di gioco, sport e svago. Le strutture sono state aperte subito dopo la fine dell’anno scolastico, con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi nelle settimane di pausa. Le iniziative sono dedicate ai bambini e ai ragazzi della zona, con programmi pensati per intrattenere e stimolare durante l’estate.