Alta Val Tidone al via due centri estivi

Da ilpiacenza.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due centri estivi sono stati avviati nell’Alta Val Tidone, offrendo ai giovani l’opportunità di partecipare a attività di gioco, sport e svago. Le strutture sono state aperte subito dopo la fine dell’anno scolastico, con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi nelle settimane di pausa. Le iniziative sono dedicate ai bambini e ai ragazzi della zona, con programmi pensati per intrattenere e stimolare durante l’estate.

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Concluso l’anno scolastico è tempo di centri estivi. Per i giovani di Alta Val Tidone si aprono due opportunità per vivere la bella stagione tra giochi, sport e divertimento. Due iniziative a cui il Comune di Alta Val Tidone ha deciso di offrire il supporto logistico con trasporto gratuito per i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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