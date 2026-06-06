Alpi Apuane stop alla riapertura della cava Cresta degli Amari | Le aree rinaturalizzate non si toccano

Notizia in breve

Le autorità hanno sospeso temporaneamente la riapertura della cava Cresta degli Amari nelle Alpi Apuane. Le aree che sono state rinaturalizzate non saranno soggette a nuove attività di estrazione, sia a cielo aperto che sotterranee. La decisione è stata presa per tutelare le zone che sono state ripristinate e preservare l’ambiente già compromesso. La riapertura è stata bloccata in attesa di ulteriori valutazioni.