Alpi Apuane stop alla riapertura della cava Cresta degli Amari | Le aree rinaturalizzate non si toccano
Le autorità hanno sospeso temporaneamente la riapertura della cava Cresta degli Amari nelle Alpi Apuane. Le aree che sono state rinaturalizzate non saranno soggette a nuove attività di estrazione, sia a cielo aperto che sotterranee. La decisione è stata presa per tutelare le zone che sono state ripristinate e preservare l’ambiente già compromesso. La riapertura è stata bloccata in attesa di ulteriori valutazioni.
“Le cave rinaturalizzate non possono essere interessate da attività estrattive né a cielo aperto né in sotterraneo”. Con queste parole nette, scritte il 12 febbraio 2026, ma rese pubbliche solo nei giorni scorsi, la Conferenza dei Servizi indetta per verificare la conformità alla normativa regionale dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi (PABE) presentati dal Comune di Massa chiude il capitolo della riapertura della cava Cresta degli Amari, nel Parco delle Alpi Apuane. Anche se l’ufficialità arriverà solo al termine del procedimento di approvazione dei PABE, gioiscono gli ambientalisti che si erano schierati a difesa di questo clivo verde nell’area di Pian della Fioba del Parco delle Alpi Apuane, a pochi passi dalla falesia “Campaccio”, attrazione per gli appassionati di arrampicata che vi arrivano da ogni parte d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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