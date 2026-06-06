Il governo ha approvato un anno in più per la presentazione delle richieste di risarcimento relative ai danni causati dall’alluvione in Valle d’Aosta. Sono 62 i comuni più colpiti, che potranno beneficiare di questa estensione. Sono stati stanziati nuovi fondi destinati a circa 400 interventi di riparazione e ricostruzione. La distribuzione di queste risorse sarà gestita tramite apposite procedure di assegnazione.

Quali sono i 62 comuni valdostani che subiranno i danni maggiori?. Come verranno distribuiti i nuovi fondi per i 400 interventi?. Perché la ricostruzione richiede un anno supplementare rispetto alle previsioni?. Quanto costerà gestire la cronica instabilità del territorio montano?.? In Breve Danni stimati oltre 35 milioni di euro in 62 comuni valdostani colpiti.. Regione ha stanziato 8 milioni di euro subito dopo l'evento di aprile 2025.. 7,65 milioni di euro stanziati dal Governo il 30 dicembre 2025.. Alluvione Cogne e Cervinia del 30 giugno 2024 costò 160 milioni di euro.. Il Governo allunga l’emergenza per l’alluvione del 2025: un anno in più per riparare i danni in Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alluvione in Valle d’Aosta: via libera a un anno extra per i danni

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