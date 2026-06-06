Alloggi popolari un sogno Le chiavi? Consegnate solo a una famiglia su venti a Brescia
A Brescia, solo il 4,6% delle persone che hanno presentato domanda per un alloggio popolare riceverà le chiavi. Su 100 richiedenti, circa cinque otterranno una casa, mentre gli altri dovranno attendere ancora. La consegna delle chiavi avviene solo per una famiglia su venti, lasciando molte domande senza risposta. La situazione riguarda le richieste di alloggi pubblici nella città.
Brescia, 6 giugno 2026 – Solo il 4,6% di persone che hanno fatto domanda di alloggio popolare avrà “le chiavi”. Lo rende noto l’Associazione Diritti per tutti che aveva parlato di «bando della vergogna» già quando era stato pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi Sap. Sessanta alloggi a fronte di oltre mille domande In tutto, erano stati 60 gli alloggi (40 di proprietà del Comune di Brescia, 20 dell’Aler) messi a disposizione, ma poiché negli ultimi anni erano state presentate oltre 1000 domande di famiglie e singoli con i requisiti richiesti, l’associazione aveva sollevato il tema dell’inadeguatezza della risposta pubblica. In... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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