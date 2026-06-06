Allievi di Giuliano al Fantoni

Da lanazione.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli spazi del Circolo Fantoni sono esposti i lavori di alcuni studenti di Giuliano, dedicati all'evoluzione dei linguaggi visivi contemporanei. Le opere, realizzate con tecniche diverse, mostrano interpretazioni personali delle tendenze artistiche attuali. La mostra presenta una serie di creazioni che spaziano tra immagini digitali, collage e installazioni, offrendo uno sguardo diretto sulle modalità espressive degli allievi.

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L’evoluzione dei linguaggi visivi contemporanei in mostra negli spazi del Circolo Fantoni che ospitano la collettiva ‘L’arte prende vita’, esposizione di fine anno che raccoglie l’esito dei percorsi laboratoriali compiuti dagli allievi della scuola d’arte diretta dal maestro Gloria Giuliano (fondatrice del collettivo Gloria Ensemble ). L’inaugurazione ufficiale è fissata per oggi, alle 18.30, con ingresso libero e la mostra rimarrà accessibile fino al 18 giugno, con un orario di apertura programmato dal martedì al sabato, dalle 15 alle 19.30. Il percorso espositivo si articola attraverso trentasei opere realizzate dagli studenti del corso.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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