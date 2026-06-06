Allenatori in Fiera La Figurina d’oro a Fabregas chiude The Coach Experience

Notizia in breve

L’ultima giornata di The Coach Experience 2026 si è conclusa con la consegna della Figurina d’oro a Fabregas. L’evento, tenutosi nella fiera di Rimini, ha visto la partecipazione di numerosi allenatori e appassionati, trasformando lo spazio in un laboratorio calcistico all’aperto. La cerimonia finale ha segnato il termine della manifestazione, che ha coinvolto vari incontri, workshop e dimostrazioni pratiche legate al mondo del calcio.