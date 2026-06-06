Allenatori in Fiera La Figurina d’oro a Fabregas chiude The Coach Experience
L’ultima giornata di The Coach Experience 2026 si è conclusa con la consegna della Figurina d’oro a Fabregas. L’evento, tenutosi nella fiera di Rimini, ha visto la partecipazione di numerosi allenatori e appassionati, trasformando lo spazio in un laboratorio calcistico all’aperto. La cerimonia finale ha segnato il termine della manifestazione, che ha coinvolto vari incontri, workshop e dimostrazioni pratiche legate al mondo del calcio.
Il gran finale di oggi accende i riflettori sull’ultimo atto di The Coach Experience 2026, la kermesse che ha trasformato la fiera di Rimini in un laboratorio calcistico a cielo aperto. Il momento clou della giornata conclusiva è l’assegnazione della prestigiosa Figurina d’oro Panini-Aiac a Cesc Fabregas. Il tecnico del Como ha trionfato nel super scrutinio finale, superando Gian Piero Gasperini con il 66% delle preferenze, e saluterà la platea riminese con un atteso contributo video. A salire in cattedra oggi per le ultime, intense sessioni didattiche saranno firme del calibro di Eusebio Di Francesco, Giancarlo Camolese e Giambi Venturati, chiamati a chiudere una tre giorni straordinaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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