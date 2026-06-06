Alessandro Papa sfida Liszt | magia e tecnica al Marrucino
Alessandro Papa ha interpretato brani di Liszt al teatro Marrucino, dimostrando grande padronanza tecnica e capacità di esprimere emozioni profonde. La serata si è concentrata sulla sfida di rendere accessibili le composizioni complesse del compositore ungherese, con particolare attenzione ai passaggi più drammatici. Durante l’esecuzione, il pubblico ha reagito con attenzione, ascoltando attentamente le variazioni di intensità e i momenti di maggiore tensione emotiva.
Come ha fatto Papa a domare la complessità degli studi di Liszt?. Quali emozioni hanno scatenato i brani più drammatici della serata?. Perché il Marrucino punta tutto sui giovani talenti abruzzesi?. Cosa riserva la prossima parte della stagione concertistica del teatro?.? In Breve Programma eseguito include gli Studi trascendentali S. 139 di Franz Liszt. Bis finale con il Notturno di Ottorino Respighi. Evento inserito nel quinto appuntamento della stagione concertistica al Marrucino. Iniziativa mira a valorizzare i giovani talenti musicali abruzzesi. Alessandro Papa e il virtuosismo di Liszt al Teatro Marrucino. Il pianista Alessandro Papa ha riportato la potenza del pianoforte solista al Teatro Marrucino sabato scorso, trasformando il Foyer in un luogo di intensa emozione musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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