Alessandro Papa sfida Liszt | magia e tecnica al Marrucino

Notizia in breve

Alessandro Papa ha interpretato brani di Liszt al teatro Marrucino, dimostrando grande padronanza tecnica e capacità di esprimere emozioni profonde. La serata si è concentrata sulla sfida di rendere accessibili le composizioni complesse del compositore ungherese, con particolare attenzione ai passaggi più drammatici. Durante l’esecuzione, il pubblico ha reagito con attenzione, ascoltando attentamente le variazioni di intensità e i momenti di maggiore tensione emotiva.