Alessandra Mussolini ha organizzato un party a Palazzo Brancaccio per celebrare la vittoria al Grande Fratello Vip. La serata, denominata Plumage party, ha avuto come tema le piume. La partecipazione comprende figure pubbliche, mentre non sono stati resi noti dettagli su eventuali assenze. La location è stata allestita con decorazioni incentrate sul tema scelto. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla lista degli invitati o sullo svolgimento dell’evento.

Alessandra Mussolini per festeggiare la vittoria al Grande Fratello Vip ha scelto di organizzare un esclusivissimo Plumage party nella Capitale. Ecco tutti gli ospiti e il dress code Roma torna a vestirsi da capitale del gossip con ilPlumage Party di Alessandra Mussolini.Una serata nata per celebrare ilsuccesso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vipe subito diventata un concentrato dilook teatrali e presenze televisive. A far rumore però sono state anche e soprattutto leassenze.Ecco tutto quello che si sa del party. La cornice scelta daAlessandra Mussoliniper il suo mega party non poteva che esserePalazzo Brancaccio,una delle location più scenografiche della Capitale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alessandra Mussolini, il party a Palazzo Brancaccio: la location diventa il regno delle piume. Ecco chi c’era e chi no

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