Albenga festa di gol | Just Protein e Fa Fumme dominano il campo

Notizia in breve

Nella partita di sabato, Esposito ha segnato una tripletta, contribuendo alla vittoria. La Just Protein ha prevalso nonostante abbia colpito due pali durante il match. Fa Fumme ha dominato il campo, ma non è bastato per evitare la sconfitta. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra avversaria, che ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.