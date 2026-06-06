Albenga festa di gol | Just Protein e Fa Fumme dominano il campo
Nella partita di sabato, Esposito ha segnato una tripletta, contribuendo alla vittoria. La Just Protein ha prevalso nonostante abbia colpito due pali durante il match. Fa Fumme ha dominato il campo, ma non è bastato per evitare la sconfitta. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra avversaria, che ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.
Chi ha firmato la tripletta di Esposito nella serata di sabato? Come ha fatto la Just Protein a vincere nonostante i pali? Quali errori difensivi hanno causato il pesante 6-1 dei F.lli Ruka? Cosa cambierà nella strategia del Caffè Noir per la prossima settimana??? In Breve Just Protein vince 3-2 con reti di Carballo, Gaudino e Destito il 6 giugno. Caffè Noir subisce gol di Folco al 40' e Perrier al 43'. Esposito segna tre reti contro i F.lli Ruka in pochi minuti. Cirav . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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