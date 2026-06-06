Al via i lavori in via Mariani Come cambia la viabilità occhio ai mille divieti

Notizia in breve

Lunedì sono iniziati i lavori di rifacimento di via Mariani, che interesseranno l’incrocio con via di Roma e proseguiranno lungo via Gardini fino a via Guidone. Durante i lavori, saranno istituiti numerosi divieti di sosta e circolazione, con variazioni temporanee alla viabilità. La strada sarà chiusa in alcune fasce orarie e sono previste deviazioni per i veicoli in transito nella zona. Il cantiere continuerà per diverse settimane, con aggiornamenti sulla viabilità.