Al via i lavori in via Mariani Come cambia la viabilità occhio ai mille divieti
Lunedì sono iniziati i lavori di rifacimento di via Mariani, che interesseranno l’incrocio con via di Roma e proseguiranno lungo via Gardini fino a via Guidone. Durante i lavori, saranno istituiti numerosi divieti di sosta e circolazione, con variazioni temporanee alla viabilità. La strada sarà chiusa in alcune fasce orarie e sono previste deviazioni per i veicoli in transito nella zona. Il cantiere continuerà per diverse settimane, con aggiornamenti sulla viabilità.
Lunedì iniziano i lavori di rifacimento di via Mariani, dall’incrocio con via di Roma per continuare in via Gardini, fino all’altezza di via Guidone. L’intervento, da 400mila euro, consisterà nel rifacimento della vecchia pavimentazione, attraverso lo smontaggio e il rimontaggio dei sanpietrini, previo consolidamento dello strato di fondazione. L’obiettivo dell’Amministrazione è terminare i lavori entro metà settembre. Sarà contemporaneamente attivo un cantiere di E-Distribuzione, per il potenziamento delle infrastrutture di media tensione. Il cantiere stradale partirà da via Mariani all’altezza di via di Roma, quello di E-Distribuzione da via Gardini all’altezza di via Mentana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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