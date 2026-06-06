al teatro eden la milanesiana celebra jannacci

Torna al Teatro Eden La Milanesiana, ventisettesima edizione, ideata e diretta d Elisabetta Sgarbi. Il primo appuntamento sarà venerdì alle 21 con lo spettacolo " Jannacci arrenditi! La città ascolta ". L’evento è un omaggio a Enzo Jannacci che intreccia musica e parole per ricordare una delle figure più amate della canzone d’autore italiana. La serata si aprirà con il prologo di Maria Sole Sanasi, che attraverso un percorso narrativo ripercorrerà la vita, l’opera e l’eredità artistica del grande cantautore milanese. A seguire ci sarà il concerto " Jannacci arrenditi! La città ascolta " di Paolo Jannacci e Paolo Re. Sul palco si esibiranno Paolo Jannacci, figlio del grande Enzo, affiancato da Stefano Bagnoli (batteria e percussioni), Marco Ricci (percussioni elettriche) e Daniele Moretto (tromba, flicorno e cori). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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