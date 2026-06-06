Al liceo Mercalli la prima panchina verde dell' ascolto in una scuola

Notizia in breve

Al liceo scientifico Mercalli di Napoli è stata installata la prima panchina verde dell’ascolto all’interno di una scuola cittadina. La panchina è stata inaugurata recentemente e si trova negli spazi interni dell’istituto. L’iniziativa mira a promuovere momenti di ascolto e confronto tra studenti e insegnanti. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali programmi collegati o modalità di utilizzo della panchina.