Al liceo Mercalli la prima panchina verde dell' ascolto in una scuola
Al liceo scientifico Mercalli di Napoli è stata installata la prima panchina verde dell’ascolto all’interno di una scuola cittadina. La panchina è stata inaugurata recentemente e si trova negli spazi interni dell’istituto. L’iniziativa mira a promuovere momenti di ascolto e confronto tra studenti e insegnanti. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali programmi collegati o modalità di utilizzo della panchina.
Al liceo scientifico Mercalli di Napoli è stata inaugurata la prima panchina verde dell'ascolto collocata all'interno di una scuola della città. L'evento si è tenuto in occasione della tradizionale Festa dei Girasolini, la celebrazione annuale dedicata alle eccellenze studentesche, che quest'anno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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