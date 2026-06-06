Al Guggenheim di Bilbao la retrospettiva di Jasper Johns | il significato delle sue bandiere americane oggi Il video di Amicait

Al Guggenheim di Bilbao si tiene una retrospettiva dedicata a Jasper Johns, con focus sulle sue bandiere americane. Le opere esposte sono tra le più riconoscibili del secondo Novecento, considerate simbolo del movimento New Dada. La mostra include pezzi che hanno influenzato il nascente movimento Pop e le tendenze artistiche successive. La rassegna riunisce lavori che evidenziano l’evoluzione artistica di Johns e il suo impatto sulla scena contemporanea.

(askanews) – Sono alcune delle opere più note del secondo novecento, simbolo di quel New Dada che ha reso possibile il Pop e tutto ciò che ne è conseguito. Le bandiere di Jasper Johns sono una forma di mitologia artistica, un’immagine costruita stratificando sopra un’altra immagine universalmente nota, che proprio per questo diventa ambigua e misteriosa, forse pure con sfumature di inquietudine. Come lo sfondo del sogno americano in un film di David Lynch. La retrospettiva che il Museo Guggenheim di Bilbao dedica a Johns ospita diverse delle sue Flag e guardarle oggi, dai confini di un impero americano che sembra dibattersi in una crisi storica, è un’occasione per ricordare che, fin dalla... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al Guggenheim di Bilbao la retrospettiva di Jasper Johns: il significato delle sue bandiere americane oggi. Il video di Amica.it

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Al Guggenheim Museum Bilbao la grande retrospettiva Jasper Johns: Night Driver

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