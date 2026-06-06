Cappello panama bianco e giacca blu. Con il suo stile inconfondibile, giovedì 4 giugno Al Bano si è materializzato in Oncoematologia Pediatrica per portare un saluto speciale ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e a tutta l'équipe sanitaria. Si è intrattenuto a lungo tra le corsie per scattare selfie, firmare autografi e intonare i successi del suo storico repertorio. D'altronde, l'energia della sua voce è contagiosa e alla fine anche il personale del reparto si è unito al coro: "Senti nell'aria c'è già, un raggio di sole." . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Al Bano porta un saluto speciale ai piccoli pazienti di Oncoematologia Pediatrica

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