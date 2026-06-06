Gabriele Paparelli, rappresentante di Agorà Lazio, ha scritto una lettera aperta al direttore, affermando che la situazione è ormai al punto di non ritorno. Ha ringraziato per l’attenzione dedicata alla Lazio, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni di questa dichiarazione. La comunicazione si concentra sull’espressione di una condizione critica senza entrare in particolari o motivazioni precise.

Caro Direttore, prima di tutto consentimi di ringraziarti per l'attenzione che stai dedicando alla Lazio. Mi dai la possibilità di esprimere un pensiero che non so quanto possa valere, ma che cerco di portare avanti con tutta l'umiltà di cui sono capace. Stavolta mi sento di parlare anche a nome di mio padre, perché papà è morto da tifoso della Lazio. Non era lì per caso, quel giorno. Era lì perché coltivava una passione viscerale, un amore così profondo da farlo rinunciare anche a eventi importanti per la famiglia, pur di andare a vedere il derby e difendere la Lazio. È a nome suo, oltre che mio, che oggi prendo la parola. Agorà Lazio - Tutti gli articoli E mai, davvero mai, avrei immaginato di dover leggere il comunicato uscito in queste ore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Agorà Lazio, Gabriele Paparelli: siamo al punto di non ritorno

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