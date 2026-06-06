Mercoledì al Teatro Rasi si è svolta la premiazione del XV Agone Placidiano, gara di traduzione dal greco antico all’italiano organizzata dal Liceo Dante Alighieri di Ravenna. La competizione ha coinvolto studenti dell’ultimo anno dei licei classici italiani. La vittoria è andata a un concorrente di Fermo. Sono stati premiati anche quattro studenti provenienti da Ravenna. La gara si è svolta con partecipanti provenienti da diverse città italiane.

Si è svolta mercoledì al Teatro Rasi la premiazione del XV Agone Placidiano, gara di traduzione dal greco antico all’italiano promossa dal Liceo Dante Alighieri di Ravenna e destinata agli alunni dell’ultimo anno dei licei classici italiani. Trentanove studenti che il 16 febbraio scorso sono giunti a Ravenna dai licei Beccaria di Milano, Primo Levi di San Donato Milanese, Gandini – Verri di Lodi, Parentucelli-Arzelà di Sarzana, Carducci di Viareggio, Signorelli di Cortona, Celio-Roccati di Rovigo, Vittorio Emanuele II di Jesi, Caro – Preziotti Licini di Fermo, Minghetti di Bologna, Romagnosi di Parma, Paradisi di Vignola, Torricelli-Ballardini di Faenza, Ricci Curbastro di Lugo, per disputare la gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agone Placidiano, vince Fermo. Nel ’piccolo’ anche 4 ravennati

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