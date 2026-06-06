Aggredito e accoltellato alla gola | paura all' alba a Milano

All’alba di sabato 6 giugno, un uomo di 39 anni è stato ferito con un coltello alla gola in piazza Enrico Bottini, vicino alla stazione di Lambrate a Milano. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’aggressione. Nessuna informazione sulle condizioni della vittima o sui sospetti al momento.

Un uomo di 39 anni è stato accoltellato al collo in piazza Enrico Bottini a Milano (davanti alla stazione di Lambrate) all’alba di sabato 6 giugno. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.L’aggressioneTutto è accaduto poco prima delle 5.30, come riportato dall’agenzia regionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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